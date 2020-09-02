最新衞星影像　揭勞動黨開始建黨75周年閱兵彩排

圖為北韓過往的閱兵。

下月10日為北韓勞動黨成立75周年，專門監察北韓的美國網站「38 North」公布衞星影像，顯示周一（8月31日）平壤市金日成廣場附近的美林機場有數千名士兵集結，疑開始綵排閱兵儀式。

衞星影像顯示，數百車輛停泊在閱兵場地西北面的停車場，另有數千名士兵編隊靠近金日成廣場附近。預計平壤會借閱兵展示新型武器。北韓雖為抗疫而取消大型公眾活動，但南韓國防部6月時曾在報告中提到，北韓當時正籌備大型軍演，並在美林機場興建新建築。

由於綵排相比往年延遲，相信是與新冠肺炎疫情或天氣因素有關。該國領導人金正恩上周視察災區時，曾要求要在慶祝當日前完成所有救災工作，以「驕人成就」慶祝建黨。

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