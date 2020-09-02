《每日電訊報》稱港警不當拘捕醫護　華駐英大使館抗議

中國駐英國大使館周三（2日）去信英國《每日電訊報》，駁斥該報上月22日一篇報道指香港警方去年在處理反修例示威中，有拘捕醫護人員等不當行為，對此表示強烈不滿和反對。

《每日電訊報》當時的報道，是有關曾在反修例示威參與醫護工作的英國醫生達里朗·曼（Darren Mann），指摘世界衞生組織不譴責中方在示威不當對待醫護。報道提及數十名醫護在香港理工大學的示威被捕，又指《港區國安法》生效加劇了對醫護的威嚇。

大使館表示，上述文章誣稱香港警方去年在處理暴力示威活動中有逮捕醫護人員等不當行為，惡意攻擊《港區國安法》對醫護人員構成威脅，強調香港警方依法懲治暴力犯罪分子，香港的暴力示威活動嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。香港警方一直保持最大限度克制，有些人不譴責違法犯罪分子的暴行，卻對香港警方捍衞法治橫加指責，質問居心和公理何在。

大使館又指，《港區國安法》懲治極少數涉嫌嚴重危害國家安全的犯罪分子，不存在報道所指對醫護等特定人群構成威脅的情況。

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