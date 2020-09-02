傳菅義偉今宣布選黨總裁　料獲壓倒性支持

日本首相安倍晉三以健康理由請辭，執政自民黨將於本月中選出新黨總裁，完成安倍餘下約一年任期。日媒周三（2日）指，盛傳有意參選的內閣官房長官菅義偉當日傍晚開記者會宣布角逐黨總裁。

報道指，菅義偉宣布參選前會與自民黨幹事長二階俊博及東京都連合會會長石原伸晃兩派人士會面，二階和石原將表態支持菅義偉。目前形勢來看，黨內7個派系中有5個支持菅義偉，料他會獲壓倒性的支持。

竹下派於同日上午的大會正式決定支持菅義偉，目前探討由細田派會長細田博之、麻生派會長麻生太郎、竹下派會長竹下亙3人召開聯合記者會宣布支持菅義偉。自民黨亦已成立總裁選舉管理委員會，將在之後的臨時總務會確定選舉日程。

石破茂和岸田文雄周三早上分別受訪，面對菅義偉獲得眾多議員支持，石破茂認為自己面臨「壓倒性嚴峻」的局面，強調國民應思考「誰首相日本會變成怎樣」，會繼續爭取黨友的支持。

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