曾監督屠殺1.4萬人　前赤柬領袖逝世終年77歲

獲聯合國支持的柬埔寨特別法庭發言人周三（2日）表示，前赤柬監獄長康克由（Kaing Guek Eav）當日凌晨於金邊的醫院逝世，終年77歲，沒有交代其死因。

柬埔寨於1975年至1979年間由赤柬統治，估計至少170萬人被殺。被稱為「杜同志」的康克由本來是數學教師，之後把任教的學校改為金邊惡名昭彰的S21監獄，期間監督殺害逾1.4萬人，外界形容他是赤柬的「首席劊子手」。

柬埔寨特別法庭於2010年裁定康克反人類罪成立，判處終身監禁，是前赤柬首位罪名成立的領袖，他其後上訴遭駁回，繼續服刑。

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