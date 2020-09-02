中國部署武裝漁船　澳洲專家：威脅亞洲國家的毒箭頭

澳洲傳媒周三（2日）刊登風險評估專家評論文章指，中國已部署大量武裝漁船，目的是要向任何挑戰中國南海主權的勢力展開攻擊，並有利於在爭奪區域擴張時於公海發動大規模游擊海戰，儼然是毒箭頭，對澳洲在內的多個亞洲國家構成安全威脅，甚至有可能搶奪巴布亞新畿內亞和所羅門群島等戰略據點。

文章作者湯瑪斯（Jason Thomas）指，以海南省為基地的中國海上民兵（People’s Armed Forces Maritime Militia），是由中國政府扶植的武裝化漁船隊伍，漁民更接受解放軍海軍訓練。武裝漁船活躍範圍甚至超出東海和南海，一個月前就有超過340艘中國拖網「漁船」集結於厄瓜多爾的水域。

澳洲政府已斥資2700億澳元（約15,390億港元）投入未來10年戰備升級，顯示澳洲政府已意識到未來國安風險的嚴重程度。雖然尚未傳出漁船要入侵澳洲海域的消息，但相比起以常規武裝為主的防衞資源，面對低成本且可以靈活調動的武裝漁船時，澳洲是不能掉以輕心。

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