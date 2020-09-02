新冠肺炎：維省延長緊急狀態半年　悉尼或取消跨年煙花

澳洲維多利亞省新冠肺炎疫情持續，周三（2日）新增90宗確診，6人死亡。經過馬拉松式的深夜會議後，維省上議院通過延長該州緊急狀態6個月的法案。另外，新南威爾士省副省長巴里拉羅（John Barilaro）表示，有可能要取消著名的悉尼跨年煙花匯演。

經過數小時的辯論，維省延長緊急狀態的法案昨日凌晨以20票對19票獲通過；法案規定，維省緊急狀態延長6個月，這是省長安德魯斯最初提議的一半。新南威爾士大學教授、世界衞生組織顧問麥克羅斯（Mary-Louise McLaws）呼籲沒有症狀的墨爾本民眾進行檢測，以防止第三波疫情出現。

由於疫情關係，新省已取消了當地鄉鎮地區旅遊活動。該省副省長巴里拉羅周三在社交網表示：「在別無選擇下，只能取消悉尼的大型慶祝活動，最可能的就是跨年煙花匯演。」悉尼市長穆爾也曾指出，讓一百萬人蜂擁在悉尼海灣觀看煙花，是不負責任的行為。

澳洲統計局周三宣布，第二季國內生產總值（GDP）按季收縮7%，連續兩季錄得收縮，技術上陷入衰退，為近30年以來首次出現衰退。

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