印度封高速公路　擬快速調兵至中印邊境

中印邊境對峙升溫，印媒周三（2日）報道指出，印軍已封閉斯利那加到列城高速公路，僅向軍隊和車輛開放，已便印軍向中印邊境地區進行運輸；另外，報道又指，印軍將進一步加強對拉達克東部實控線地區的監視。

報道指，印度軍方和安全部門高層審查了拉達克東部的局勢，並舉行了會議，決定將斯利那加至列城的高數公路作為軍方的運輸主幹道，以便迅速部署更多的部隊到拉達克，以加強該地區的兵力。

報道又引述消息人士指，印軍已將所有型號的戰鬥機，如蘇30MKI、「美洲虎」和幻影2000等，部署在拉達克地區各個前線軍事基地；而空軍更在拉達克東部地區進行夜間戰鬥巡邏，旨在向中國示威，傳達出「印軍已經準備好在邊境應對任何不測事件」。

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