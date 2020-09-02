新冠肺炎：印度一周增50萬新症　全球最多

亞洲多國的新冠肺炎疫情嚴重，世界衞生組織周二（1日）表示，過去一周印度是全球報告新冠肺炎病例最多的國家，新增病例高達近50萬例。

世衞指出，東南亞報告了單周最大的新冠肺炎病例增幅，主要是由於印度的病例有所增加。印度在過去7天報告近50萬宗新症，比前一周多9%，令全球病例數字上升1%。在過去7天，全球新增180宗死亡病例，與前一周相比下降3%。

在疫情反彈的南韓，中央防疫對策本部周三（2日）通報新增267宗新症，其中253宗是本地感染病例，是連續4日新增病例少於300宗，意味已控制疫情爆發性地擴散的情況，當務之急是把單日新症減少至100宗以內，而本周是決定疫情能否趨穩的關鍵時期。

至於日本，有消息指政府研究於2021年上半年開始讓全民免費接種新冠肺炎疫苗，但料初期疫苗供應有限，醫護人員、長者及有長期病患的人士可能可以優先接種。

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