新畿內亞唱犬野外絕迹50年　近親奇迹重現高地

吠聲猶如唱歌的新畿內亞唱犬（New Guinea singing dog），是世上最稀有的犬種之一。牠的野生族群已絕迹近50年，只可以在動物園或保護區找到其身影。《美國國家科學院院刊（PNAS）》周一（8月31日）發表的報告顯示，有探險隊4年前在印尼新畿內亞西部的偏遠高地發現野犬群，經過多番基因對比，證實新發現的野犬是「唱犬」的祖先。

新畿內亞唱犬以高亢的吠聲和叫聲聞名，經常以座頭鯨的歌聲作對比。因環境破壞，唱犬1970年代起就絕迹野外，全球只有約200隻生活在動物園或保育中心。唱犬是新畿內亞高地的原生種野狗，與澳洲野狗是近親，被視為是現存最稀有和最古老的犬種。

在2016年，有考察隊在新畿內亞西部的偏遠地帶，拍攝15隻疑似唱犬的高地野狗。在考察後兩年，團隊成功捕獲3隻高地野犬，並收集牠們的血液樣本進行基因排序，再與16隻圈養的新畿內亞唱犬、25隻澳洲野狗，以及其他品種的狗對比。團隊發現，高地野狗和唱犬的遺傳特徵有70%相似，兩者也與澳洲野狗有密切關係。

美國衞生研究院研究員、報告作者奧斯特蘭德（Elaine Ostrander）表示，被圈養的新畿內亞唱犬是透過近親繁殖，但經過數十年演變，牠們現已失去基因多樣性。她認為，如果可以將唱犬和高地野狗一起飼養，可能補足唱犬不足的基因多樣性。

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