新冠肺炎︰抗體逗留體內至少4個月　女性數量較男性少

一般而言，新冠肺炎患者感染病毒後會產生抗體，但香港等地先後出現二次感染。冰島有生物科技公司發現，抗體在患者體內維持最少四個月，並在長者和男性的數量較多。研究周二（1日）刊登在《新英格蘭醫學雜誌》。

研究在3萬多份血液樣本中找尋抗體，樣本來自3個組別人士，分別是確診者、曾接觸病毒但不一定受感染、已知未曾接觸病毒。結果顯示，不是所有受感染者都一定有抗體，而抗體數量在不同性別與年齡群組亦有差別；重症患者及年長患者的抗體數量會較多，女性和吸煙者的抗體則較男性和非吸煙者為低。

在研究對象中，有487人接受多過一次抗體測試，顯示確診後首兩個月抗體水平有所上升，隨後兩個月則保持平穩。研究員又發現不少無症狀感染者，甚至未曾接受新冠病毒測試的人士都出現抗體。惟專家指研究未有說明這些抗體的免疫力和抑制病毒的情況，有抗體也不代表它們會針對病毒採取行動。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020