王室恢復廢妃頭銜　重獲泰王寵幸

泰王佛齊拉隆功去年10月褫奪妾侍信伊那特所有王室和軍事頭銜後，相隔不足一年，政府公報周三（2日）公布，恢復這位「廢妃」的王室頭銜和軍銜。公報指，信伊那特沒有犯下任何罪，應待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。

這份公報由泰王佛齊拉隆功署名，日期為8月28日。去年7月28日，佛齊拉隆功冊封有少將軍銜的信伊那特為妃子，是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。不過政府公報去年10月21日突然刊登泰王署名的公告表示，信伊那特阻撓他冊封王后素提達、利用爵位謀求私利等，因此撤銷她所有的軍銜和妃子頭銜。

另外，有德媒報道泰王在新冠肺炎疫情期間在德國慕尼黑避疫，於8月29日獲釋的信伊那特已乘私人飛機前往當地陪伴左右，泰王還親自到機場迎接，入住一間四星級酒店。素提達則長期獨居於瑞士的酒店。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020