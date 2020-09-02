疑「爭女」大打出手　兩巨蟒天花板跌落廚房

澳洲昆士蘭男子泰迪（David Tait）周一（8月31日）返回家中，驚現天花板出現兩個大洞，經追查後在客廳和廚房發現兩條重約22公斤、分別長2.8米及2.5米的巨型蟒蛇。捕蛇專家布朗（Steven Brown）到場後將巨蟒捉走，驚訝地指是「人生中見過最肥大的蛇」。

泰迪當日返回家後，看見天花板穿了一個大洞，天花更倒塌落廚房，並發現「兇手」潛伏在客廳和廚房，現場一片凌亂。布朗到場捉走巨蟒，認為兩條雄性蟒蛇在屋頂附近「爭女」而大打出手，相信雌蟒仍在天花板附近。

泰特表示，家中附近有很多灌木叢，因此經常能見到蟒蛇，但坦言從未看過如此巨型，而蟒蛇亦從未在室內出現過；他又稱自己對蟒蛇沒有興趣，故不在乎牠們有多大。現時兩條蟒蛇放歸到附近森林，但所謂的第三條雌蟒經搜索後未見蹤影，有可能仍在泰特家中。

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