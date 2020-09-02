43人貨輪遇險搜索未果　兩強颱夾擊九州

一艘載有43人的巴拿馬註冊貨輪，周三（2日）凌晨2時許在日本鹿兒島縣奄美大島以西185公里海面發出求救信號，但因超強颱風美莎克逼近日本令海面翻起巨浪，海上保安廳派出的搜救船暫未找到該貨船的位置。另一方面，一股新形成的強烈颱風海神亦將在周末逼近，令九州和四國一帶可能遭兩股強颱連續襲擊，情況令人擔憂。

懷疑遇險的貨輪船名「Gulf Livestock 1」，船上載有菲律賓船員39人，新西蘭船員2人，澳洲和新加坡船員各1人以及一批活牛，由新西蘭開往中國河北，相信是在途中遇上美莎克造成的暴風雨而出事。

美莎克現正逼近九州，為當地帶來狂風暴雨。在最接近風暴中心的長崎縣五島市，下午3時的陣風最高時速109公里。氣象廳預測周四（3日）至周五（4日）區內將降100至300毫米雨量，造成雷暴、山泥傾瀉及洪水。

而另一股颱風海神的威力正在增強，料由奄美北上吹往朝鮮半島，預計在下周日（6日）到周一（7日）到達九州及四國一帶，並有登陸可能，預料屆時海神的風力同達超強颱風。當局經已對低窪地區居民發出預警，並請他們在避難所中也要注意防止感染控制措施。

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