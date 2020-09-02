新冠肺炎︰全國復課　學校室內外範圍需戴口罩

法國自3月中封城隔離學校停課，相隔近半年，周二（1日）全國正式復課，學校做足防疫措施，中小學生興奮地回到學校。另一方面，由於近日新增確診數字急升，有歐洲國家再次收緊來自法國旅客入境或實施隔離措施。

全法國大約1240萬學生回校開課，當局規定學校室內外範圍均需戴口罩，11歲以下學童除外。教育部表示，政府實施歐洲最嚴謹的防疫措施，盡量令開課情況像以往正常一樣。

傳統上在開課第一天家長可陪同年幼學童進入課室，當局事前要求校長們按實際情況自行決定，原則上是盡量避免成年人有所接觸，周二不少家長可陪同年幼子女入課室，甚至有初中校長容許中一生家長陪同進校。

各項措施包括學生之間和桌子之間保持1米距離、飯堂因減少座位而增加供飯時段、 小息期間限制操場人數、厲行洗手和消毒地方等。政府對所有學校職員提供口罩，學生則需自備，但在數個省除外。在巴黎政府於開課首天向每名中學生派發2個布口罩。

當局要求教師如出現新冠肺炎病徵不要回校，任何有症狀的學生將要檢測，以及進行隨後一連串的追溯和隔離措施。

另一方面，由於法國疫情反覆，歐洲多國再次收緊來自法國旅客入境或實施隔離措施，包括比利時、德國、英國和丹麥等。歐盟輪值主席國德國上月31日表示希望統一多項歐盟境內旅遊限制措施，包括強制隔離10至14天、抵達前48至96小時的病毒陰性證明，以及訂立風險區。比利時已把法國多個省列為紅色高危區，包括巴黎、塞納聖德尼省等。英國則繼7月10日解除限制後，8月15日再規定從法國入境旅客隔離14天。

駐法國記者呂靜儀報道