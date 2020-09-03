默克爾稱納瓦尼遭企圖謀殺　俄堅稱他出國前沒驗出中毒

德國政府周三（2日）表示，正在當地接受治療的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，是中了俄製軍用級神經毒劑諾維喬克的毒，德國總理默克爾稱納瓦尼是遭企圖謀殺，要求俄羅斯政府解釋；而俄羅斯政府則堅稱，納瓦尼在被送往柏林接受治療之前，在俄羅斯國內並沒有被驗出毒物。

默克爾表示，納瓦尼「毫無疑問」是遭人以神經毒劑企圖謀殺，她形容納瓦尼是遭到「企圖令他噤聲的罪行」所害，令她有必要表明立場。她說這宗案件提出了「一個只有俄羅斯政府可以解答的問題」，而且俄政府必須解答，全世界亦正在等待該答案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者表示，納瓦尼在被送往柏林之前，在俄國接受過合乎國際標準的全面測試，發現不到他身上有有毒物質；而俄方已準備好與德國當局互動，似釐清納瓦尼的情況，但柏林方面卻沒有回應俄方之前送交的正式查詢。

俄外交部指，德國要求歐盟、北約和禁止化學武器組織（OPCW）介入納瓦尼的案件，但卻沒有按既定機制首先回應俄羅斯檢察辦公室的查詢，又指如果德方的目的是作出真正的調查，那麼便應該先依據法律框架作出審視。俄國駐柏林大使館亦要求，不要將納瓦尼的案件政治化。