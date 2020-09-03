不滿調查美軍涉戰爭罪行　美制裁國際刑事法院首席檢察官

美國政府周三（2日）宣布，制裁國際刑事法院（ICC）首席檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）和她的一名高級助手，理由是不滿法院對美國士兵在阿富汗是否犯下戰爭罪行展開調查。

現年59歲的本蘇達來自岡比亞，她作出的上述調查激怒了特朗普政府。今年6月，特朗普頒布了行政命令，授權制裁在國際刑事法院工作的「官員、僱員和代理人及其直系親屬」。至周三，美國國務卿蓬佩奧宣布對本蘇達以及ICC的管轄、互補與合作部門負責人莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）亦列入制裁名單，制裁措施包括凍結他們在美國的資產及禁止他們入境美國。

蓬佩奧亦表示，法院其餘人員已因為調查美軍人員，面臨美國拒發入境簽證。任何人協助本蘇達和莫喬喬科，亦有可能遭美方實施簽證限制和更廣泛制裁。

總部設於荷蘭海牙的國際刑事法院今年3月裁定，批准對塔利班、阿富汗安全部隊、美國軍事和情報人員在阿富汗所涉戰爭罪和反人類罪展開調查，這是國際刑事法院的檢察官首次獲准調查美軍。本蘇達曾表示有足夠證據表明，美方人員於2003年至2004年在阿富汗有對被關押的人士施行酷刑、虐待、性暴力等犯罪行為。

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