財相欲削減對外援助 把資金轉作提升情報和國防實力

英媒周三（2日）報道，英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）有意削減每年數以百億鎊的對外援助，並將這筆錢用於提升本國情報和國防實力，例如發展網絡武器、人工智能無人機等，以應對未來潛在的軍事威脅。

英國法律規定，每年全國GDP的0.7%須用於支援國外項目，在新冠病毒疫情重創經濟前，2020年對外援金達158億英鎊（約1649億港元）。辛偉誠表示，希望廢除現有對外援助法律，並將這筆錢用來資助英國間諜網絡以及發展高新軍事科技，此舉預期將引發各界激烈爭議。

英國新一年的財政預算會議將在11月召開，辛偉誠目前正在努力尋求各方支持，但内閣大臣們皆持不同意見。英國政府周二（1日）宣佈，傾向維持對外援助政策，首相約翰遜發言人亦指無意改變這項長期政策，外交大臣藍韜文、前國際發展部長麥俊高（Andrew Mitchell）、保守黨國會議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）對此皆持反對意見。

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