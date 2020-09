情報顯示俄國抹黑拜登有癡呆病徵　美國土安全部被指隱瞞

美國媒體周三(2日)報道,國土安全部早前掌握了俄羅斯企圖散布民主黨總統候選人拜登「精神健康狀況欠佳」的抹黑計劃,但相關的情報簡報,卻至今仍沒有發給執法機關。

美國廣播公司(ABC)取得國土安全部內部電郵及文件草稿,顯示該份標題為「俄羅斯可能詆毀候選人健康企圖影響2020年大選」(Russia Likely to Denigrate Health of US Candidates to Influence 2020 Election)的簡報,提到國土安全部已掌握「高度可信」(high confidence)的情資,顯示俄羅斯企圖透過散布精神健康不佳等謠言,抹黑總統大選候選人,以達到影響大選結果的目的。

簡報稱,俄羅斯國營傳媒今日俄羅斯(RT)、衞星網(Sputnik)以及一個俄羅斯代理人網站,在去年9月至今年5月發放拜登精神健康欠佳的消息,包括指出拜登口齒不清是癡呆症病徵,而非口吃所致。簡報亦有提到中國和伊朗對質疑特朗普精神健康的材料,但報告標題只以俄羅斯抹黑拜登為主。

ABC的報道稱,該簡報今年7月7日送達國土安全部國會聯絡與公共事務辦公室審查,原本計劃在7月9日,提供給聯邦、州級及地方執法機關備案參考,但國土安全部代理幕僚長古塔尼斯(John Gountanis)出手干預,表示該文件要請示過國土安全部代理部長沃爾夫才可發送出去。現已事隔約兩個月後,這份簡報仍未發布給各層級執法機關。

國土安全部言人周三回覆查詢時解釋,因為該簡報缺乏所需的「上文下理」與及證據,在沃爾夫提出了疑問之後,官員已決定押後發放該簡報。

-----

「疫市下想轉危為機?」

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;一個電話,解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020