颱風美莎克吹襲　1死22傷

釜山有貨櫃被強風吹倒。

颱風美莎克周三（2日）起吹襲朝鮮半島，南韓中央災難安全對策本部周四（3日）公布，美莎克截至當日清晨已造成1人死亡，22人受傷，逾2000人撤離。北韓官媒周三亦發文要求做好防風準備。

受美莎克影響，南韓國內受損設施達858處，逾12.1萬戶停電。新古里核電站第4號機組暫停運轉，政府指核電機組因外部電源異常而自動停運，沒有洩漏放射性物質。交通方面，釜山市、慶尚南道、全羅南道、大邱市公路有近百處實施交通管制，慶釜線東大邱至釜山等6條鐵路40輛列車停運。此外，北漢山等22個國立公園614條山路亦禁止出入。

周四凌晨1時35分左右，釜山市沙下區一公寓窗戶受損，1名60多歲女性被玻璃碎片刺傷，最終不治身亡。

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