黑客入侵莫迪網站Twitter　籲捐比特幣

美國社交網Twitter周四（3日）表示，印度總理莫迪專屬網站的帳戶同日較早前遭黑客入侵，發布連串貼文呼籲追蹤者向一個救濟基金捐贈加密貨幣，正調查事件。

遭黑客入侵的帳戶有逾250萬名追蹤者，專頁突然出現奇怪貼文，例如「John Wick入侵了這帳戶，我們沒有入侵Paytm Mall」、「我呼籲你慷慨地為新冠肺炎疫情向總理國家救濟基金捐比特幣」。Twitter發言人指，目前未發現有其他帳戶受影響。

此前，Twitter於7月中亦疑遭黑客大規模入侵，多個名人及大企業的帳戶中招，包括Tesla行政總裁馬斯克、美國前總統奧巴馬、前副總統拜登等人，懷疑有人籍此騙取比特幣。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020