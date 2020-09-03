捷克參院議長訪台第5日　與蔡英文會面

捷克參議院議長維施特奇爾周四（3日）進入第5日訪台行程，並到台灣的總統府與台灣的蔡英文總統會面，雙方舉行會談。蔡英文亦會為已故的捷克參議院前議長柯佳洛追贈「特種大綬卿雲勳章」。

維施特奇爾與蔡英文和台灣的副總統賴清德會面，蔡英文表示，柯佳洛是台灣的好朋友，頒勳章彰顯台捷友好關係，「歷史經驗告訴我們，公理跟正義或許會遲到，但不會不到」。蔡又認為，台捷人民不會屈服於壓迫，會積極參與國際事務。

雙方會面後，維施特奇爾將與台灣的外交部長吳釗燮召開聯合記者會。維施特奇爾日前在政治大學演講時表示，很期待與蔡英文見面；但他又強調捷克總統澤曼不建議他訪台。柯佳洛原定今年2月訪問台灣，但在1月時猝死。

另外，維施特奇爾周二（1日）在台灣的立法院發表演說期間，曾用中文發言稱「我是台灣人」。美國白宮國安會周三（2日）在Twitter發文稱，支持維施特奇爾的演講，再多的霸凌言行，都無法阻止美國的盟友促進共同的民主價值。

中國外交部長王毅在訪問德國期間，曾回應維施特奇爾訪台，稱將會「付出沉重代價」。此言論引來西方不滿，有德國傳媒發表社論稱，大陸領導人變得愈來愈有攻擊性，已喪失了成為戰略夥伴的資格；另有媒體警告，若不服從大陸的命令，大陸官員就會「摘下友善的假面具」，歐洲各界一定要抵抗來自大陸的誘惑。

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