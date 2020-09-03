逾400人經英倫海峽偷渡赴英　創單日新高

今年1月至今有逾7400名難民經英淪海峽偷渡到英國，英國邊防局周三（2日）表示，當日截獲逾400名橫跨英倫海峽的偷渡者，數目創單日新高。首相約翰遜同日在國會談及偷渡問題，指憐憫難民，但明言偷渡是犯法並損害合法移民利益。

邊防局在英倫海峽攔截27艘偷渡船，船上包括未識行走的小童，另有53名偷渡者無法抵達英國水域，已由法國政府救起。單單在8月已有1468人經英倫海峽偷渡到英國，內政部周三指政府試圖遣返1000名此前曾在歐洲其他國家尋求庇護的人士。

約翰遜在下議院接受質詢時指，同情那些渴望讓孩童橫越英倫海峽到英國的人，但他們的行為是犯法，成為罪犯的犧牲品，亦損害經合法途徑到英國尋求庇護的人。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020