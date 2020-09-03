日軍侵華細菌部隊名單曝光　於雲南細菌戰致20萬人死亡

今年是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年，黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館於周三（2日）舉辦《侵華日軍細菌戰史料檔案專題展》，當中首次公開日軍侵華細菌部隊「岡字九四二〇部隊」的成員名單。該部隊於1942年在新加坡成立，曾在雲南參與實施兩次大規模細菌戰，導致20萬人死亡。

罪證陳列館館長金成民向媒體介紹，九四二〇部隊屬日軍在二戰期間最晚成立的一支細菌戰部隊。而此次展出的成員名冊是在日本國立公文書館茨城分館發現，經整理研究後，在周三首次對外公開。名冊共登記了468人的個人資料，記錄了包括姓名、出生日期、原籍、職務、原部隊資訊、親屬資訊等內容。

金成民又稱，名冊亦記載了七三一部隊、一八五五部隊、一六四四部隊等細菌部隊226名成員的資料。名冊中共有一名將官、13名校官、8名技師，屬九四二〇部隊之核心管理層。金指出，此前相關檔案文獻極少，所以對該部隊的基本形態及戰時行為的研究缺乏資料，因此此名冊對研究日本細菌戰體系有極其重要的史料價值。

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