傳中印在邊境部署坦克　進入對方射程範圍

中印邊境再起衝突，拉達克地區班公湖南岸的局勢進一步緊張。印媒報道指，印度陸軍近日在斯潘古爾湖與楚舒爾之間的平原，即與解放軍發生衝突的位置附近，部署一個坦克團。據報中印雙方的坦克已部署得非常接近，進入彼此的射程範圍內，但雙方同時仍在繼續對話。

《今日印度》報道指，印軍在斯潘古爾湖和楚舒爾之間部署坦克團，位於上月29日衝突地點的西南方。印度軍方表示，解放軍的重型坦克和輕型坦克，部署位置處在印度駐軍的火力範圍以內；全副武裝的印度駐軍亦擁有坦克和火炮支援。據報，印軍在卡拉托（Kala Top）附近佔據制高點，有地利優勢，故解放軍坦克和機械化步兵沒有再向印方推進。報道又指，印軍已在過去的周末，連夜拆除中方在卡拉托設置的監察設備。

內媒分析指，一個坦克團一般有約100百輛坦克，曾有民眾拍得印軍向前線大規模運送T-90坦克，但出動完整的坦克團勢超出印度陸軍在班公湖南岸的保障能力，帶來嚴重的後勤壓力。因而分析相信，印方出動的坦克未達到團級，可能是印媒誇大實際規模。

另內媒報道指，西藏軍區周三（2日）披露，在海拔超過4000米的高原、高寒地區舉行跨晝夜演訓，某旅全要素、全流程、全時段演練指揮控制、兵種融合、火力打擊等重點課目，系統採集高原高寒地域戰訓數據，提升協同打擊和體系作戰能力。

分析指出，類似「系統採集高原高寒地域戰訓數據」的表述在以往演訓未曾出現，這種戰場數據庫非常有價值，對解放軍進行軍事鬥爭準備屬必要的核心數據。分析又指，印度在新冠肺炎疫情及相關的經濟打擊下，加上美國從旁助勢，印度在中印邊境鋌而走險的風險增加。

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