新冠肺炎：開學日逾1200萬學生復課　鄰國收緊入境限制

法國全國的中小學校於本周二（1日）正式復課，大約1240萬學生回校上課，校方做足衞生防疫措施。另一邊廂，由於法國疫情嚴重，比利時、德國、英國和丹麥等多個歐洲國家再次收緊法國旅客入境或實施隔離措施。

教育部長布蘭卡表示，政府實施歐洲最嚴謹的防疫措施，盡量令開課日如以往正常一樣。開學日傳統上家長可陪同年幼學童進入課室，布蘭卡要求校長們按實際情況自行決定，不少家長在開學日陪同年幼子女入課室，甚至有初中校長容許中一學生家長陪同進校。

根據規定，學校範圍需戴口罩，11歲以下學童不在此限。其他措施包括每名學生座位隔開1米、飯堂減少座位但延長開放時間，以及小息時限制操場人數等，所有學校的教職員可獲發口罩，學生則需自備，但數個省份除外，首都巴黎每名中學日於開學日獲發兩個布口罩。教師如出現症狀不要回校，任何有症狀的學生需接受檢測。

法國兩周前新增感染數字暴升，高峰期每天逾7500人感染，本周初數字回落降至5000人左右。德國於上月24日把巴黎和法國東南部部分地區，列為疫情風險區。比利時已把法國多個省份列爲紅色高危地區，包括巴黎、南部埃羅省和濱海阿爾卑斯省等。英國於上月15日再次規定從法國入境旅客隔離14天。

駐法國記者呂靜儀報道