異見者疑在杜拜被綁架回國拘捕　阿聯酋稱沒參與其中

盧旺達著名異見人士、在1994年大屠殺期間拯救逾1200名難民的魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），日前因涉恐怖主義等罪名被盧旺達當局拘捕；其家人稱他可能是從阿聯酋杜拜被綁架回國。阿聯酋否認有參與其中，稱魯塞薩巴吉納是合法進出該國。

阿聯酋官員周三（2日）向傳媒表示，魯塞薩巴吉納上周四（8月27日）由美國芝加哥飛抵杜拜後入住酒店，並於5小時後的翌日凌晨時分，從阿勒馬克圖姆國際機場乘搭私人飛機離開，前往一個東非國家。官員指，波斯灣國家與盧旺達並沒有引渡罪犯或通緝犯的協議，又指魯塞薩巴吉納過去數年曾兩度到訪杜拜，因他不在通緝犯名單上，故未有引起阿聯酋當局起疑。

魯塞薩巴吉納的家人懷疑他是被人綁架，但未能提供證據。其子表示，魯塞薩巴吉納上周四晚曾透過手機與妻子及女兒聯絡，此後便失去聯絡；又稱對他冒險去阿聯酋感到意外，因為該國鄰近非洲，而其家人曾受盧旺達特工滋擾，因此對該國情報機關感到恐懼。

盧旺達調查局（RIB）周一（8月31日）發聲明表示，當局透過國際通緝令，在海外拘捕66歲的魯塞薩巴吉納，並將他帶回國家受審，但沒有透露逮捕地點及過程。RIB發言人周二（1日）表示，魯塞薩巴吉納涉及的案件於前年6月及12月在該國兩個地方發生，調查人員有15日時間決定是否拘留魯塞薩巴吉納，他亦有權聘請律師及與其家人聯絡。

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