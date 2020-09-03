河野太郎支持菅義偉任首相　冀盡快控制疫情重啟經濟

日本執政自民黨本月中舉行黨總裁選舉，勝出者將接替因病辭職的安倍晉三出任首相。防衞相河野太郎周四（3日）接受英媒訪問，表態支持內閣官房長官菅義偉。菅義偉目前已獲黨內7個派系中5個的支持，選情被看高一線。

河野太郎表示原本打算參與黨總裁大選，但自菅義偉周三（2日）宣布參選後便打消念頭。他表示自己支持菅義偉繼續帶領日本抗疫，目前最重要是控制新冠肺炎並重啟經濟。他續指，國家在疫情結束後，需要重建公共財政，確保社會保障措施持續。他又預計自己總有一日會成為日本首相。

至今選舉出現三雄相爭局面，其中菅義偉獲細田派、竹下派、麻生派、二階派、石原派及其他與他親近的無派別議員支持，他強調將會跟隨安倍政府的政策。自民黨政務調查會長岸田文雄發表政綱，表示會爭取提高最低工資及減低生活開支；前防衞相石破茂在東京的競選總部周四開始運作。

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