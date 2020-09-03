允許阿聯酋航班飛越領空　以色列：重大突破

沙特阿拉伯周三（9月2日）宣布，允許任何來往阿聯酋的航班飛越其領空，即代表往來以色列與阿聯酋的航班不再受阻。以色列總統內塔尼亞胡形容此舉是「重大突破」，既減少航班所需費用及時間，亦有利旅遊及經濟發展。

據報，沙特是應阿聯酋的要求，允許阿聯酋所有航班飛越其領空，重申有關決定不會改變沙特堅定支持巴勒斯坦人民的立場。內塔尼亞胡則指，沙特此舉將令以色列人民東飛亞洲節省更多時間及金錢，並同時感謝美國白宮高級顧問、總統特朗普女婿庫斯納及阿聯酋阿布扎比王儲內哈延，又指「好消息將陸續有來」。

以色列與阿聯酋早前達成和平協議，首班來往兩國的航班於當地時間周一（8月31日），由以色列特拉維夫飛往阿聯酋首都阿布扎比，是歷來首班來往兩國的直航航班，也是首架以色列民航機飛越沙特領空。這次行程歷時約3小時，較以前近7小時的行程，節省接近一半時間。

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