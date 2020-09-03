11周大聽障嬰戴助聽器　首次聽到父母聲

索爾聽到聲音後，顯得又驚又喜。

肯尼亞首都內羅畢一名天生失聰的11周大男嬰，日前戴上助聽器後，終於脫離幾乎無聲的世界，首次聽到了父母的溫柔聲音。男嬰為此展現笑容，狀甚激動，其父母將這個溫馨時刻分享至網上，引來網民熱議。

男嬰索爾（Saul）生來雙耳就有中度到嚴重的聽力受損，片中可見，父母輕聲對戴上助聽器的索爾說話，索爾躺在母親烏魯（Tiffany Wroe）懷中，聽到聲音後馬上抬頭，顯得一臉驚訝，並會微笑及小聲哼着回答。聽到「你能聽到媽媽說話嗎？」時，索爾更含淚欲哭。

29歲的烏魯及44歲的丈夫約翰來自英國曼徹斯特，已移居內羅畢10年，另育有2女。烏魯表示，索爾未來需定期進行聽力測試，醫生已確定其聽力不會惡化，助聽器將有助他學習說話。

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