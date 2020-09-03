自主研發隱形戰機　原型機開始組裝

南韓防衞事業廳周四（3日）宣布，開始組裝自主研發的KF-X隱形戰機原型機，預料明年上半年完成組裝，目標是2026年完成地面及飛行測試，取代老化的現役美製F4及F5戰機。它將連同從美國引進的F35A隱形戰機，加強空軍的作戰能力。

南韓2015年12月起研發KF-X，當戰機設計去年獲得確認後，南韓航空宇宙產業公司開始在首爾市以南440公里的泗川市廠房，組裝首架原型機。與此同時，南韓上月公開自主研發的有源相控陣雷達（AESA），將搭載在KF-X成為「戰機之眼」。

資料顯示，KF-X的最大飛行速度為1.81馬赫，最大航程為2900公里。它的最大裝載量為7700公斤，可搭載多款不同型號的空對空導彈，而外形與美製F35A很相似。

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