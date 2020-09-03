新冠肺炎：擬月中開放6地商務旅客入境　包括廣州及台北

新冠肺炎重創旅遊業界，越南國營傳媒周四（3日）引述當地民航部門官員報道，該國計劃本月中起恢復往來中國廣州、台北、南韓首爾、老撾萬象、柬埔寨金邊、日本東京的國際商業航班，估計每周會有5000名商務旅客入境。

越南至今仍未容許普通旅客入境，上述重開的航班將由越南航空及旗下子公司太平洋航空，以及越捷航空這三間國內航空公司包辦。與此同時，除非逗留時間不足14天，否則所有入境商務旅客必須根據衞生部規定，接受2周隔離。

為免疫情蔓延，越南1月底暫停來自部分國家及地區的航班，至3月正式對外封關，只有身在海外的國民及持特別許可的外國人獲豁免。越南至今錄得1046宗確診病例，累計34人病歿，並已有100天沒有本地感染個案。

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