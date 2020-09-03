新冠肺炎：研究指康復者太早接受檢測　結果或有錯誤

意大利摩德納雷焦艾美利亞大學有研究人員發現，新冠肺炎患者需等待一個月時間再接受檢測，才能確定體內是否已完全清除病毒，又指他們若在康復一個月內接受檢測，接近20%屬假陰性（即無患病）結果。有關研究成果已於周二（1日）刊登在《英國醫學期刊》（BMJ）。

來自摩德納雷焦艾美利亞大學的文圖雷利（Francesco Venturelli）及其團隊早前對國內雷焦艾美利亞省共1162名患者展開研究，他們安排患者接受首次聚合酶鏈式反應（PCR）測試後，相隔15天才展開第二次檢測，再於14天後進行第三次，再隔9天做最後一次。

研究人員發現，在第二次測試中，約60.6%康復者結果呈陰性，但這批康復者接受另一項檢測卻有78.7%，代表兩次檢測存在誤差。他們憂慮假康復者或會在不知情的情況下傳染他人，建議他們等待一個月時間再接受檢測。

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