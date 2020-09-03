俄國派軍機　助僱傭兵支援利比亞軍閥

英國傳媒周三（2日）引述一份聯合國報告指，俄羅斯曾向國內僱傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）提供物流安排，藉此協助該集團旗下的僱傭兵支援利比亞軍閥赫夫特爾（Khalifa Haftar），而土耳其、阿聯酋、約旦、俄羅斯及卡塔爾等國亦涉嫌違反對利比亞的武器禁運。

這份報告由獨立制裁觀察員起草，再提交聯合國安理會利比亞制裁委員會。報告指，俄國向瓦格納集團提供直接軍事後勤支援，亦列出去年11月至本年7月期間，共有338班俄國軍機航班從敍利亞飛往利比亞。

報告同時發現，埃及、約旦、俄羅斯、敍利亞、卡塔爾、土耳其及阿聯酋違反聯合國的制裁，也沒有認真檢查前往利比亞的船隻或飛機，形容「武器禁運仍完全無效」。土耳其目前支持獲聯合國認可及支持、利比亞民族團結政府（GNA），而阿聯酋、埃及和俄羅斯則支持赫夫特爾領導的利比亞國民軍（LNA）。

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