新冠肺炎：延長國際旅遊禁令3個月至12月17日

澳洲新冠肺炎疫情持續，周四（3日）新增127宗確診病例。衞生部長亨特（Greg Hunt）宣布，延長國際旅遊禁令3個月，至本年12月17日為止；所有外國郵輪繼續禁止入境，國民如非特殊情況亦限制離境。

澳洲旅遊禁令規定，乘客人數達100名或以上的國際郵輪皆不准入境，除非該郵輪遇險，或在3月15日前以國内其他地區為目的地。另外，所有公民和永久居民皆限制出境，持有別國護照、從事離境貨運船運、航空公司職員及政府官員除外。

亨特表示，國外和國内的疫情持續造成嚴重公共衞生危機，有必要延長旅遊禁令。聯合國數據顯示，新冠肺炎疫情在5個月内，導致全球旅遊業損失3200億澳元（約1.8萬億港元），澳洲旅遊業每月損失達100億澳元（約570億港元），流失職位高達53.2萬個。

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