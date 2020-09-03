法院應警方要求　撤回兩示威領袖保釋

泰國人權律師阿農（Anon Nampa）及學生領袖帕奴本（Panupong Jaadnok）上月初因涉嫌煽動叛亂等罪名被捕，其後獲准保釋，但繼續出席集會。有見及此，法院周四（3日）同意警方要求，撤回兩人保釋。

阿農出席聆訊前表示，他希望法庭能讓其獲得自由，又指即使要還押候審，也不會阻止運動發展，並稱會把自己及帕奴本入獄一事，當作「我們參與運動，且盡最大努力的完整證明」，期望藉此會啟發那些繼續為運動奮鬥的人。

泰國自爆發2014年軍事政變以來，最大規模的街頭活動後，當局已對超過30名運動的關鍵人物採取法律行動，被視為是要阻止反對聲音。

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