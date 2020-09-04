訪西班牙晤首相桑切斯　楊潔篪︰中國願進口更多農産品

西班牙首相桑切斯周四（3日）在馬德里會見到訪的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。楊潔篪表示，中方願擴大雙邊投資貿易，進口更多西班牙農産品，並與西班牙共同維護多邊主義，維護國際公平正義。桑切斯則強調，西班牙在戰略上高度重視發展對華關係。

楊潔篪表示，中國與西班牙尊重彼此發展道路，將對方發展視作自身機遇，面對新冠肺炎疫情時同舟共濟、攜手抗擊，充分證明兩國是真誠的夥伴和朋友。中方願把兩國關係發展成國家間相互尊重、交流互鑑、互利合作的典範。雙方要保持高層交往，鞏固政治互信，支持彼此核心利益和重大關切，同時要擴大雙邊投資貿易，深挖綠色經濟、數字經濟等領域合作潛力。

楊潔篪又稱，中方願進口更多西班牙農産品。兩國要加強人文交流，深化文明互鑑，並推進疫苗和藥物聯合研發，打造人類衞生健康共同體；同時要共同維護多邊主義，維護國際公平正義，推動完善全球治理。中方相信西班牙方面將繼續為促進中歐關係發展發揮建設性作用。

桑切斯則表示，西班牙在戰略上高度重視發展對華關係，感謝中方提供的抗疫援助和支持。他提到，抗擊疫情讓各國命運緊密相連，也使西中關係更加穩固。西班牙願與中方加強交往與合作，進一步拓展中國市場，也歡迎中國企業來西班牙投資。西班牙、歐盟和中國都堅定支持多邊主義，要加強溝通協調，西班牙將積極參與並推動歐中合作。

另外，楊潔篪同日也與西班牙外交大臣岡薩雷斯舉行會談。