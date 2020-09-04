報告指去年全國示威被捕者　遭酷刑或性侵屈打成招

國際特赦組織發表調查報告，指伊朗安全部隊去年11月鎮壓全國示威時，嚴重侵犯被拘留者的人權，數十名男女稱他們在遭羈押期間被毆打、鞭笞、電擊甚至性侵之下，屈打成招。

在美國經濟制裁下，伊朗政府去年11月宣布削減汽油補貼，並提高汽油價格50%，觸發民憤，數十萬人上街示威。伊朗最高精神領袖哈梅內伊譴責示威者是被「外國敵人」煽動的「惡棍」，安全部隊之後展開血腥鎮壓。據國際特赦組織記錄，安全部隊在5天內殺死304人，當中包括兒童，他們多數死於槍傷；而伊朗內政部長則指死亡人數少於225人。伊朗國家安全委員會發言人指，至少有7000人被捕，但傳媒報道指實際數字應遠超此數，年齡最小的更只有10歲。

題為《伊朗：踐踏人權》的報告中，國際特赦收集了60名被拘留者，以及14名目擊者或調查人員的證詞；被拘留人士指控，當局經常用酷刑強逼他們「承認」參與示威甚至勾結反對派團體、捍衞人權人士、伊朗境外傳媒和外國政府。

報告指，替伊朗當局使用的酷刑包括水刑、毆打、鞭笞、電擊、對生殖器噴胡椒噴霧、性侵、模擬處決、拔指甲和單獨囚禁，有時持續數周甚至數月。其中一名曾遭電擊的男子憶述：「我感覺全身像被數百萬根針刺穿。如果我拒絕回答問題，他們會提高電壓，給我更強力的電擊……這種酷刑對我的身心均造成持久影響。」

另一名男子說，他手腳被綁懸吊在桿子上承受痛苦，導致他失禁尿濕自己，這種酷刑被盤問人員稱為「串燒雞」。

報告指，被拘留人士由帶有偏見的法官審訊，會基於酷刑得來的「招供」，數百人在閉門不公平審訊下，被裁定「模糊或虛假的」國安控罪成立，被判入獄或笞刑，數人數被判死。

伊朗未回應報告的內容，但該國此前曾指外界批評其人權紀錄是毫無根據。