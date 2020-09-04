美制裁國際刑事法院官員　歐盟斥令人無法接受

美國周三（2日）宣布，制裁國際刑事法院（ICC）首席檢察官本蘇達和其高級助手莫喬喬科，理由是不滿法院對美軍在阿富汗是否犯下戰爭罪行展開調查。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周四（3日）批評，美國此舉企圖阻礙ICC的調查和訴訟程序，形容是前所未有令人無法接受。

博雷利表示，ICC為最嚴重國際罪行的受害人伸張正義，法院工作獨立而公正，攸關法院判決的合法性。他指，ICC必須不受干擾獨立公正地工作，美方應重新考慮立場，改變現有措施，強調有罪不罰不能成為選項。他重申，歐盟堅定支持聯合國《羅馬規約》和ICC的工作，將阻止阻礙司法進程、破壞國際刑事司法系統的企圖。

總部設在荷蘭海牙的ICC周三亦指摘，美方針對國際司法機構及其工作人員的脅迫行徑前所未見，嚴重打擊該法院、《羅馬規約》以至法治原則。法國外長勒德里昂同聲批評，指美方的制裁令人對多邊主義及司法獨立留下問號。

ICC今年3月裁定，批准對塔利班、阿富汗安全部隊、美國軍事和情報人員在阿富汗所涉戰爭罪和反人類罪展開調查。本蘇達曾表示有足夠證據表明，美方人員於2003至2004年在阿富汗對被關押人士施行酷刑、性暴力等犯罪行為。美國國務卿蓬佩奧則指，美國從來都不是ICC的一分子，不會容忍該法院對美國公民非法進行司法管轄。