中印對峙具迫切性　傳兩國外長下周四會面

中印關係愈趨緊張之際，印度外長蘇傑生周四（3日）表示，中印解決在實際控制線對峙的狀況，有迫切性及重要，達成和解是當務之急，須經外交途徑找到解決當前局勢的方法。他又透露將於下周四（10日）到俄羅斯莫斯科出席上合組織外長會議；有消息稱他可能會與中國外長王毅會面，雙方外長將在兩國爆發邊境衝突後首次會談。惟暫無官方證實。

蘇傑生當日在印度智庫觀察家研究基金會（ORF）的一場線上活動中表示，中印的關係和僵局成為突出的問題，雙方在很多方面的關係都不錯，但仍存有分歧，亦在部分議題上遇到困難。他強調，「更困難的部分是最近才出現的」。

另外，印度早前禁用118款中國手機應用軟件（App），中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊周四回應稱，打壓封閉限制對一國自身發展毫無益處，開放公平透明才是融入全球合作的正途，反對印方以「國家安全為藉口」禁用相關App，敦促對方糾正此種違反世貿組織規則的歧視性做法。

王毅周四在北京出席二十國集團外長視像會議時強調，面對新挑戰，多邊主義是唯一選擇。在疫情方面，二十國集團當務之急是加快疫苗研發、生產和分配，建立抗疫「防火牆」。另在數碼科技方面，王毅表示，中方正考慮提出有關維護數據安全倡議，呼籲各方開展建設性溝通協調，共同塑造開放、公平、公正、非歧視營商環境，維護全球訊息技術產品和服務供應鏈，共享數碼經濟發展紅利。