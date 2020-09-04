布拉格市長稱「我是台北市民」　捷克訪問團今離台

捷克參議院議長維施特奇爾，周五（4日）將出席由美國在台協會（AIT）舉辦的論壇，結束後率團離開台灣。同行的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib），同日上午與台北市長柯文哲會面。兩人會面後舉辦聯合記者會，賀吉普表示「我是台北市民」，又指自己已獲台北市榮譽市民證，所以是事實，並非宣言。

賀吉普在記者會上，被問及維施特奇爾日前在台灣立法院演講時以「我是台灣人」的宣言作結，引起外界討論。他表示，上次訪台已經獲得台北市榮譽市民證，且該證一直掛在其辦公室內，所以他向大家說「我是台北市民」，「不僅是個宣言，還是個事實」。

賀吉普與柯文哲發出聯合聲明，指布拉格及台北市將進一步加強姊妹市關係，尋求更多交流與合作，包括動物保育、教育文化、觀光旅遊、智慧創新等。為共同對抗新冠肺炎疫情，兩市將分享抗疫措施及可用資源，台北將向布拉格捐贈10.08萬片醫療口罩供抗疫之用。

大陸外長王毅日前曾表示，要讓訪台的維施特奇爾為自己「短視行為和政治投機付出沉重代價」，引起德國、法國、美國、歐盟等不滿。美國《華盛頓郵報》同日刊登一篇評論文章，指捷克已看清大陸的真面目，對大陸的態度亦由過去利益導向漸轉為以道德價值取向，為歐洲其他國家上了一課。