新冠肺炎：莫里森促各省聖誕前重開邊界　西澳反對

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情持續，周五（4日）公布新增59宗死亡個案，再創新高。澳洲政府同日宣布，由於疫情很可能持續到明年，故延長國際旅遊禁令3個月。總理莫里森則呼籲各省和行政區，在12月聖誕節前重開省界及放寬抗疫限制措施。

維省在過去24小時新增81宗確診個案，增幅轉趨穩定；而眾多的新增死亡個案中，只有6宗是過去24小時錄得，至少50宗是7及8月期間病歿的護老院死者。全國累計逾2.6萬宗確診，當中737人死亡。

莫里森周五在舉行內閣會議後，表示將放寬入境人數限制，特別是要確保澳洲人優先返回家園。他認為，珀斯、阿德萊德、達爾文、坎培拉和塔斯馬尼亞都有接納更多澳洲人回國的潛力，目前新南威爾士省承擔大部分歸國人士的酒店隔離工作，今後應討論擴大負責接納的地區。莫里森尋求讓各省和行政區在聖誕節前分三階段開放邊界，全國8個省和行政區中，只有西澳省反對計劃，強調要待其他省疫情受控才會重開邊界。

澳洲和新西蘭原計劃設立安全旅遊圈，但因維省第二波疫情而打斷。莫里森認為，可以考慮旅遊圈不一定要相向，可允許來自非疫情熱點的新西蘭人，到訪澳洲沒有疫情的地區。

另外，新西蘭有一名50多歲男患者在奧克蘭的醫院去世，是該國3個多月來的首宗新冠肺炎死亡個案，亦是國內最年輕的病歿者。全國累計有1700多人確診，23人病歿。總理阿德恩表示，防疫限制措施至少會持續至本月中。