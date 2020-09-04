闖藥廠持武士刀砍職員100刀　2青年囚終身

英國2名青年今年1月涉吸毒及酗酒後，非法闖入西約克郡哈德斯菲爾德一間藥廠，遭到藥廠3名職員制止。兩人怒而拔出50.8厘米長的武士刀砍傷其中2名員工，造成1人重傷，一名夜班主管遭狂砍100刀致命。2名青年周四（3日）在利茲刑事法院因謀殺罪被判終身監禁，分別最少服刑22年和16年零8個月。

案情指，18歲的厄恩肖（Kiyran Earnshaw）及16歲的蓋克龍格（Luke Gaukroger）當日闖入53歲死者威爾遜（Robert Wilson）工作的藥廠外停車場。庭上播放的閉路電視片段可見，威爾遜與同事特威利斯及巴代喬告知2人入侵了私人地方，勸告他們在警員到場前離開，對方則聲稱遺失了手機。

威爾遜致電保安公司求助期間，遭厄恩肖突然由褲中拔刀攻擊，並將刀遞給蓋克龍格，兩人多次砍斬及腳踢威爾遜，意圖合力砍下威爾遜的頭。庭上播放錄音錄到蓋克龍格曾高喊「把刀給我，把刀給我」、「抓住他的頭，我想砍掉他的頭」，攻擊至少持續10分鐘，最後被到場警員制服。巴代喬保護威爾遜期間受重傷。

2名犯人承認謀殺威爾遜，故意對巴代喬造成嚴重人身傷害。威爾遜的遺孀表示，丈夫無故遭殘忍虐殺令人費解，直指犯人不配在社會有立足之地。