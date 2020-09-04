約翰遜尋求增捕撈配額一倍　遭歐盟拒絕

英國下周將與歐盟舉行關鍵談判，英國《泰晤士報》周五（4日）報道，首相約翰遜希望將英國漁民在英國沿海水域的捕撈量，由25%增加一倍至50%，但將導致歐洲31%漁船收入大減。歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶已拒絕該提議。

約翰遜發言人周四（3日）證實，歐盟已拒絕有關提議，要求英方繼續接受歐洲的漁業政策，卻不尊重英國作為一個沿海獨立國家的地位。根據1973年英國加入歐盟前身歐洲經濟共同體的協議，英國水域的大部分捕撈配額歸歐洲漁船所有。以英國切爾蒂克海（Celtic Sea）為例，英方漁船只可捕撈10%的鱈魚，法國漁船則可捕撈66%。

分析指，英國脫歐後的貿易和漁業談判陷入僵局，增加無協議脫歐的可能性。目前英歐雙方仍就國家援助和其他關鍵問題上存在分歧，未有妥協迹象，唐寧街高層人士認為，達成協議的機率為30%至40%。巴尼耶警告英國脫歐首席談判代表弗羅斯特，英國脫歐過渡期將在今年12月31日結束，如雙方無法在10月底前達成協議，將對英國包括魚類在內的出口產品增加關稅。