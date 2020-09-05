北約指納瓦尼中神經毒劑　俄國外長質疑

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上月疑遭落毒昏迷，目前正在德國接受治療。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周五（4日）形容有關事件屬令人震驚的企圖暗殺行動，呼籲莫斯科回答國際調查人員問題。惟俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）繼續否認：「我們沒甚麼好隱瞞。」

斯托爾滕貝格出席北約大使會議，並聽取德國報告。他在會後表示，有證據表明納瓦尼是被軍用級的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，強調任何使用化武行為，顯示完全不尊重人類生命，也不可接受地違反國際慣例及規則。他重申北約盟國認為俄國須回答問題，亦須配合國際化武組織展開公正的國際調查並提供相關資料。

面對西方多國指控，拉夫羅夫同日否認莫斯科與事件有關，又指德國阻礙俄國索取資料，質疑此舉或表明德國缺乏證據。他稱：「我們西方合作夥伴允許自己以這種語氣提出傲慢要求，這表明他們除感傷外，甚麼也沒有放在桌上。」

此外，英國傳媒周四（3日）報道，自納瓦尼疑遭俄國落毒後，德國國內有聲音要求煞停與俄羅斯合作的海上天然氣管道「北溪2號」（Nord Stream 2）工程，令總理默克爾壓力大增。