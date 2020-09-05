新冠肺炎：譚德塞斥疫苗民族主義　籲各國加入COVAX

面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，多地正研發疫苗。世界衞生組織總幹事譚德塞周五（4日）不點名批評，某些國家沒有參與由世衞牽頭的COVAX全球疫苗計劃，指摘「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）只會拖慢遏止疫情努力，同時呼籲各地公平有效地使用疫苗。

譚德塞在記者會上表示，疫苗民族主義將延長而非縮短疫情，但未有提及任何國家。他指即使研發出有效疫苗，首要任務是為所有國家某部分人士接種，而不是讓某些國家所有人接種，建議優先給予醫療人員、老人及潛在病患者。

COVAX全球疫苗計劃，允許各國利用潛在疫苗，確保其公民可迅速接種被視為有效的疫苗。計劃目前已有78個高收入國家加入，使參與國總數達170個，數量還在增加當中。譚德塞敦促其他國家於本月18日限期前加入，作有約束力的承諾。他指加入計劃能保證參與國獲世上最大的疫苗組合，又指目前有9種候選疫苗，另有4種有潛力疫苗。

對於疫苗何時面世，世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，2021年中肯定會開始見到疫苗投入國家及群眾中，重申在監管機構、政府及世衞確信疫苗已達安全及有效的最低標準前，不會大規模部署任何疫苗。她另提到，一些已進入第三階段測試的候選疫苗有望於年底或明年初有結果，而每次測試都有數千人參與。