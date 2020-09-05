超強颱風「海神」逼近沖繩　84航班取消

今年第10號颱風「海神」增強成超強颱風，向日本沖繩及九州步步進逼。氣象廳警告，海神恐帶來前所未見的狂風暴雨及大浪，強烈呼籲民眾提前做好防風及避難準備。受海神影響，周六（5日）至少有84班航班取消。

海神於周六早上集結在沖繩縣南大東島東南偏南約200公里，正以時速15公里向西北面移動，中心附近最高持續風速達每小時220公里。氣象廳預計，海神料於下周日（6日）接近沖繩及鹿兒島奄美地區，並於下周一（7日）接近九州地區，甚至在九州登陸；之後將移向朝鮮半島一帶，或在南韓再度登陸。

沖繩及九州周六至下周日料有下暴雨，並出現時速達200公里的大風，可能引發山泥傾瀉。當局指，海神的威力可和1961年9月的超強颱風蘭茜相比，蘭茜當年在日本造成194人死亡，8人失蹤，造成約39億港元的經濟損失。

因應海神來襲，日本周六有多班來往沖繩及九州南部的內陸航班取消，包括那霸來往東京羽田及大阪的全日空航班等。當局呼籲民眾提前防風及避難，有專家亦呼籲民眾受風暴威脅時應入住避難中心，只有做好戴口罩、保持社交距離等措施便可有效防疫。