艾博特獲委任為貿易委員會顧問　維權組織聯署反對

英國政府周五（4日）宣布，任命澳洲前總理艾博特為非受薪的貿易委員會顧問。由於艾博特反對同性婚姻等立場備受爭議，多個維權組織及反對派促請政府三思，並聯署提出反對。英國首相約翰遜則表示，不能期望所有非受薪人員的立場都要得到認許。

反對派政客及同性戀組織指出，艾博特反對同性婚姻，持續涉及性別歧視，並發表淡化氣候變化影響的言論；而他在任總理期間，其政府廢除對澳洲工業的碳排放徵稅，亦引起不滿。有支持平權及環境人士聯署反對，包括一些著名影星，認為艾博特不適合擔任此職。蘇格蘭首席部長施雅晴亦反對任命，指對方過往發表的言論極度冒犯及錯誤。

英國正尋求在脫歐後與其他國家開拓貿易關係，故國際貿易大臣卓慧思重推貿易委員會，以增加英國進出口生意，推動對外貿易。但受到大量批評下，該委員會的成員名單至周五仍未敲定。約翰遜表示，艾博特曾是由澳洲人民選出來的總理，雖然他不認同對方的全部觀點，但對於國內有數百名此類委員會的非受薪人員，他也不能期望可完全認同他們。