新冠肺炎：首個疫苗報告發表　所有受試者產生抗體

俄羅斯上月批准註冊全球首款新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），但因未完成第三期試驗令成效備受質疑。俄羅斯研究人員周五（4日）首次在國際學術期刊發表疫苗試驗報告，顯示所有接受注射者都產生抗體，且沒出現嚴重副作用。

研究人員在《刺針》報告該疫苗的第一及二期臨床試驗結果，介乎18至60歲的76名參與者，注射疫苗後接受42天觀察，全部人都在3周內產生新冠病毒的抗體，其中和抗體反應水平與自然病愈者的免疫反應相似。研究人員亦觀察與免疫系統相關的T細胞反應，結果顯示疫苗在28天內產生T細胞反應。

不過，有半數參與者注射疫苗後發燒，42%人頭痛，28%人感到虛弱，24%出現關節痛。報告沒提及副作用持續了多久，但指大部分情況都屬輕微。

有專家認為結果正面，但亦有人認為試驗規模太小，難以證明其效果及安全性。俄羅斯當局則表示，第三期試驗已於上月25日展開，約4萬人參與，將於12月31日完成追蹤研究。據報該疫苗已開始量產，有望於11月向國外市場提供，烏克蘭及白羅斯已向俄方尋求引進疫苗，巴西、埃及、印度等約40國亦有意購買。