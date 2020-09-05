港區國安法：工黨議員批港府拘捕行動　籲制裁侵犯人權高官

英國工黨國會議員柴萍恩（Sarah Champion）周五（4日）撰文，批評香港政府拘捕大批支持民主的人，並根據《港區國安法》起訴他們，認為此舉反映香港特首林鄭月娥極力想控制他們持續對北京管治構成的威脅。她強調，未來數月會繼續游說英國政府採取緊急行動，並表明與香港人同行。

在跨黨派國會香港小組（APPG）擔任副主席的柴萍恩表示，很多支持民主的人只因相信香港將來應有民主而被捕，當中不少人甚至面臨終身監禁，情況曝光後香港當局反而嘗試打壓發聲的人。她指出，很多疑與APPG調查相關的社運人士亦被捕，包括民間組織「Fight For Freedom. Stand With Hong Kong」的支持者。她認為港府的反應令人擔憂，反映林鄭極力想控制站出來的港人，以及他們持續對北京管治構成的威脅；強調她不會容忍這些欺凌，北京的行動只會推動英國國會支持香港民主的使命。

柴萍恩呼籲英國政府關注APPG的調查報告，並慎重考慮該小組的建議，包括對侵犯香港人權的香港高官實施制裁，確保他們不能因英國國民（海外）護照（BNO）救生艇計劃而得益。她又指，該小組數來數月將發表一系列報告，說明香港自由和權利受威脅的情況，以游說英國政府採取緊急行動，為香港自由之戰爭取國際支持。