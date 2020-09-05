新冠肺炎：維省民眾上街抗議封城令　15人被捕

澳洲新冠肺炎疫情持續，周六（5日）再有76人確診。同日多地有民眾上街抗議政府封城政策，當中重災區維省有15名示威者因違反限聚指引被捕。另有2200間商戶向維省政府請願，希望當局不要將封城禁令延長2周，坦言停業多時已令他們苦不堪言。

在周六上午，約200人從墨爾本戰爭紀念館遊行至阿爾伯特公園湖，反對政府封城令。期間有數十人被捕，警方發出逾150張限聚罰款單，並指對示威者無視警告令大眾健康受威脅而感到失望。一名女示威者被捕後向記者表示：「疫情並不存在，那只是讓我們保持封鎖狀態的藉口。」悉尼、阿德萊德、布里斯班、珀斯亦有民眾示威。

維省省長安德魯斯原計劃於下周日（6日）宣布解除禁令，但他在周六指健康危機優先於經濟問題，暗示禁令或將延長。商業團體代表毛斯（Chrissie Maus）表示，停業6周為當地商戶帶來打擊，預料很多小商戶都無法再支撐多2周，又指經濟停頓已經對商戶精神健康和整體社區和諧造成影響，而禁令延長只會惡化現況，以及令經濟重啟難上加難。

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